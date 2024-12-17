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Британия выделяет Украине 42 млн евро — на что пойдут средства

17 декабря 2024 21:21
Ольга Антоновская - редактор
Еще 42 млн евро выделяет Великобритания Украине — на что пойдут деньги
Заседание правительства Великобритании. Фото: SkyNews
Ольга Антоновская - редактор

Великобритания объявила о срочном выделении Украине 35 млн фунтов стерлингов (около 42 млн евро). Эти средства рассчитаны на поддержку украинской энергосистемы, а также наиболее уязвимых категорий населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Британии во вторник, 17 декабря.

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В сообщении говорится, что 20 млн. фунтов от общей суммы предназначены для поддержки функционирования энергосистемы. В частности, речь идет о ремонте поврежденной инфраструктуры, создании дополнительных мощностей для генерации и защиты объектов энергетической инфраструктуры.

"Речь идет о проекте, который обеспечит генерацию дополнительных 20 МВт, этих объемов достаточно для около 20 тысяч домохозяйств", — говорится в сообщении.

Кроме того, 15 млн фунтов предназначены на гуманитарную помощь для наиболее уязвимых категорий населения 5 млн фунтов поступит через проекты ЮНИСЕФ, а 10 млн — через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Эти средства рассчитаны на зимнее обустройство мест коллективного проживания для вынужденных переселенцев и "зимнюю" денежную поддержку.

Напомним, Европейский Союз будет предоставлять Украине фиксированную сумму денежной помощи. В месяц предполагается выделение 1,5 миллиарда евро.

Германия выделила Украине еще 70 миллионов евро. Эти средства потратят на закупку малых теплоэлектростанций, котельных и другого энергооборудования.

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