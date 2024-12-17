Відключення світла 18 грудня — Укренерго змінило графіки

Енергетик лагодить мережі. Фото: ДТЕК

Графіки відключень електроенергії завтра в Україні змінились. Йдеться про побутових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго у вівторок, 17 грудня.

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Відключення світла 18 грудня

В Укренерго оновили інформацію про відключення світла. Зокрема, за новими даними, 18 грудня для побутових споживачів заходи обмеження не будуть застосовувати.

"Для промисловості та бізнесу з 07:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності", — заявили в Укренерго.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, графіки відключень світла в Україні тимчасово скасували. Це було пов'язано з підвищенням температури повітря. Однак ситуація може змінитися, оскільки на забезпечення енергетичної стабільності впливають кілька чинників.

Під час останнього масованого обстрілу Росія цілилася по мережевій інфраструктурі, яка забезпечує експортно-імпортні операції між Україною та європейськими країнами. Окупанти хотіли зменшити залучення імпорту.