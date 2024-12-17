Отключение света 18 декабря — Укрэнерго изменило графики

Энергетик чинит сети. Фото: ДТЭК

Графики отключения электроэнергии завтра в Украине изменились. Речь идет о бытовых потребителях.

Об этом сообщили в Укрэнерго во вторник, 17 декабря.

Читайте также:

Отключение света 18 декабря

В Укрэнерго обновили информацию об отключении света. В частности, по новым данным, 18 декабря для бытовых потребителей меры ограничения не будут применяться.

"Для промышленности и бизнеса с 07:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности", — заявили в Укрэнерго.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, графики отключений света в Украине временно отменены. Это было связано с повышением температуры воздуха. Однако ситуация может измениться, поскольку на обеспечение энергетической устойчивости влияют несколько факторов.

Во время последнего массированного обстрела Россия целилась по сетевой инфраструктуре, обеспечивающей экспортно-импортные операции между Украиной и европейскими странами. Оккупанты хотели уменьшить привлечение импорта.