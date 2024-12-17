Відключення світла взимку — експерт дав невтішний прогноз

Ремонтна бригада. Фото: ДТЕК

Підвищення температури повітря в Україні дозволило зменшити споживання електроенергії населенням, тому графіки відключень тимчасово скасували. Проте ситуація може змінитися, оскільки на забезпечення енергетичної стабільності впливає кілька чинників.

Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі День.LIVE в вівторок, 17 грудня.

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За словами Рябцева, українців, найімовірніше, чекає постійний дефіцит електроенергії та відключення світла по 4-8 годин на день.

Експерт зазначив, що відключення скасували через підвищення температури повітря.

"При температурах вище нуля ймовірність вимкнень зменшується, тоді як при температурах нижче -15 °С можуть виникати серйозні проблеми. Ці ж проблеми будуть і після кожного ворожого удару, попри покращення захисту енергообʼєктів", — сказав Рябцев.

Він також підкреслив, що на забезпечення енергетичної стабільності впливає кілька чинників.

"Зазвичай на наявність електричної енергії та її дефіцит впливають чотири основні чинники. Перший — це наявність або відсутність аварійних вимкнень енергопостачання, оскільки чим нижча температура, тим більше ймовірність запровадження графіків вимкнень. Другий — це погодні умови, зокрема заморозки та налипання мокрого снігу, що можуть вивести з ладу лінії електропередачі. Третій — це стан енергетичного обладнання, яке в багатьох випадках є фізично і морально застарілим, що також збільшує ризик поломок. Четвертий чинник — це надійність самих енергетичних об’єктів, які часто експлуатуються вже тривалий час", — підсумував експерт.

Нагадаємо, 18 грудня в Україні будуть застосовувати обмеження електропостачання. Графіки відключень введуть через пошкодження енергооб'єктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.

Також ми писали, що в Україні почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень світла.