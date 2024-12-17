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Печальный сценарий — сколько часов может не быть света в морозы

17 декабря 2024 20:19
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Отключение света зимой – эксперт дал неутешительный прогноз
Ремонтная бригада. Фото: ДТЭК
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Повышение температуры воздуха в Украине позволило снизить потребление электроэнергии населением, поэтому графики отключений временно отменяли. Однако ситуация может меняться, поскольку на обеспечение энергетической устойчивости влияют несколько факторов.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире День.LIVE во вторник, 17 декабря.

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По словам Рябцева, украинцев, скорее всего, ждет постоянный дефицит электроэнергии и отключения света по 4-8 часов в день.

Эксперт отметил, что недавно отключения были отменены из-за повышения температуры воздуха.

"При температурах выше нуля вероятность отключений уменьшается, тогда как при температурах ниже -15 °С могут возникать серьезные проблемы. Эти проблемы будут и после каждого вражеского удара, несмотря на улучшение защиты энергообъектов", — сказал Рябцев.

Он также подчеркнул, что на обеспечение энергетической стабильности влияют несколько факторов.

"Обычно на наличие электрической энергии и ее дефицит влияют четыре основных фактора. Первый — это наличие или отсутствие аварийных отключений энергоснабжения, поскольку чем ниже температура, тем больше вероятность введения графиков отключений. Второй — погодные условия, в частности, заморозки и налипание мокрого снега, что могут вывести из строя линии электропередачи. Третий — это состояние энергетического оборудования, которое во многих случаях является физически и морально устаревшим, что также увеличивает риск поломок Четвертый фактор — это надежность самих энергетических объектов, часто эксплуатируемых уже длительное время", — подытожил эксперт.

Напомним, 18 декабря в Украине будут применять ограничения электроснабжения. Графики отключений введут из-за повреждения энергообъектов в результате трех российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре.

Также мы писали, что в Украине начали действовать новые графики отключения света.

сфера энергетики Укрэнерго энергосистема отключения света свет графики отключений света

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