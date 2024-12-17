Відключення світла повертаються — які графіки будуть діяти 18 грудня

Працівник Укренерго. Фото: UNN

Завтра в Україні будуть застосовувати обмеження електропостачання. Графіки відключень введуть через пошкодження енергооб'єктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.

Про це повідомляє Укренерго у вівторок, 17 грудня.

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Відключення світла 18 грудня

Як зазначили в Укренерго, у середу, 18 грудня в Україні будуть діяти графіки відключень світла. Час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів: 07:00 — 20:00 — пів черги відключень;

для промисловості та бізнесу: 07:00 — 20:00 — застосування графіків обмеження потужності.

Повідомлення Укренерго про обмеження. Фото: скриншот

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Про це повідомлять додатково. Ремонтні роботи на енергооб'єктах, які пошкоджені через російські обстріли, тривають.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", — зазначають в Укренерго.

Нагадаємо, в Україні пропонують розробити реальні тарифи на розподіл, передачу та диспетчеризацію електроенергії. Він зазначив, що це потрібно для забезпечення платоспроможності.

Експерт Геннадій Рябцев заявив, що взимку українці будуть стикатись з відключеннями електроенергії тривалістю 4-8 годин на добу. Навіть максимальний імпорт електроенергії не зможе забезпечити безперебійне електропостачання в таких містах, як Дніпро та Одеса.