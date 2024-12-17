Отключения света возвращаются — какие графики будут действовать 18 декабря

Отключения возвращаются — в Укрэнерго дали прогноз на завтра
Завтра в Украине будут применять ограничения электроснабжения. Графики отключений введут из-за повреждений энергообъектов в результате трех российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре.
Об этом сообщает Укрэнерго во вторник, 17 декабря.
Отключение света 18 декабря
Как отметили в Укрэнерго, в среду, 18 декабря, в Украине будут действовать графики отключений света. Время применения и объем ограничений будут такими:
- для бытовых потребителей: 07:00 — 20:00 — половина очереди отключений;
- для промышленности и бизнеса: 07:00 — 20:00 — применение графиков ограничения мощности.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Об этом сообщат дополнительно. Ремонтные работы на энергообъектах, поврежденных из-за российских обстрелов, продолжаются.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", — отмечают в Укрэнерго.
Напомним, в Украине предлагается разработать реальные тарифы на распределение, передачу и диспетчеризацию электроэнергии. Он отметил, что это необходимо для обеспечения платежеспособности.
Эксперт Геннадий Рябцев заявил, что зимой украинцы будут сталкиваться с отключениями электроэнергии продолжительностью 4-8 часов в сутки. Даже максимальный импорт электроэнергии не сможет обеспечить бесперебойное электроснабжение в таких городах, как Днепр и Одесса.
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