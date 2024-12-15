В Україні запроваджують нові графіки відключень світла з 16 грудня

В Україні запроваджують нові графіки відключення світла
В Україні запроваджують нові графіки стабілізаційних відключень світла. Вони почнуть діяти завтра, 16 грудня.
Про це повідомили пресслужба ДТЕК та Укренерго у Telegram у неділю, 15 грудня.
Нові графіки відключення світла в Україні
Нові графіки будуть однакові для всіх регіонів України. Їх запровадять з 16 грудня з 01:00. Графіки допоможуть гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалося зі світлом.
У ДТЕК пояснили, що змінилось:
- черги поділені на підчерги (наприклад, 1.1 і 1.2), щоб уникнути перевантажень;
- графіки розбиті на 30-хвилинні інтервали;
- мінімум 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями.
Графік на добу щовечора оновлюється в чат-боті та на сайті. Там можна дізнатися, в який час діятимуть відключення.
"Прогнозний графік на тиждень — дозволяє наперед планувати справи, показуючи години, коли світло точно є і коли може бути відключеним", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго додали, що створення нових графіків зумовлено вимогами оновленої інструкції "Про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії".
Нагадаємо, 13 грудня російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України. У ДТЕК пояснили зміни зі світлом.
Також співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, чому минулого року не було відключень світла.
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