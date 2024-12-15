В Україні запроваджують нові графіки відключень світла з 16 грудня

Енергетики. Фото: ДТЕК

В Україні запроваджують нові графіки стабілізаційних відключень світла. Вони почнуть діяти завтра, 16 грудня.

Про це повідомили пресслужба ДТЕК та Укренерго у Telegram у неділю, 15 грудня.

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Нові графіки відключення світла в Україні

Нові графіки будуть однакові для всіх регіонів України. Їх запровадять з 16 грудня з 01:00. Графіки допоможуть гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалося зі світлом.

У ДТЕК пояснили, що змінилось:

черги поділені на підчерги (наприклад, 1.1 і 1.2), щоб уникнути перевантажень;

графіки розбиті на 30-хвилинні інтервали;

мінімум 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями.

Графік на добу щовечора оновлюється в чат-боті та на сайті. Там можна дізнатися, в який час діятимуть відключення.

"Прогнозний графік на тиждень — дозволяє наперед планувати справи, показуючи години, коли світло точно є і коли може бути відключеним", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що створення нових графіків зумовлено вимогами оновленої інструкції "Про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії".

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 грудня російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України. У ДТЕК пояснили зміни зі світлом.

Також співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, чому минулого року не було відключень світла.