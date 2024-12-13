Ситуація зі світлом в Україні — у ДТЕК пояснили, що відбувається

Енергетики на місці пошкодженої ТЕС. Фото: ДТЕК

Сьогодні Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні. Окупанти випустили 93 ракети та 193 безпілотники. Атакували енергетичну інфраструктуру, траспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні. У ДТЕК пояснили, яка ситуація зі світлом наразі.

Відео опублікували на Telegram-сторінці ДТЕК у п'ятницю, 13 грудня.

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Ситуація зі світлом в Україні

Як зазначили у повідомленні, через обстріл були пошкоджені лінії електропередач. Теплоелектростанції ДТЕК також постраждали. На щастя, обійшлося без жертв, однак обладнання ТЕС серйозно пошкоджене.

"Через атаку зранку Укренерго було змушене збільшити кількість відключень світла. Крім того, навантаження на енергосистему зросло через похолодання. Ситуація непроста, тому графіки можуть мінятися протягом доби", — йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики докладають усіх зусиль, щоб швидко усунути наслідки атаки та зменшити відключення. Як зазначили у ДТЕК, битва за світло триває.

Нагадаємо, російські війська у п'ятницю, 13 грудня, вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. Юрій Корольчук заявив, за яких умов можливі відключення світла до 15 годин на добу.

В суботу, 14 грудня, будуть застосовувати обмеження світла у Львові та області. Це пов'язано з російським обстрілом.