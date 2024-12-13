Масована атака на Івано-Франківську область — є влучання по критичній інфраструктурі

Дим у небі. Фото ілюстративне: AP

Сьогодні вранці, 13 грудня, Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. На світанку російські окупанти завдали ударів крилатими ракетами та безпілотниками, націлившись на об’єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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На Прикарпатті зафіксовано влучання, але, на щастя, постраждалих серед мирного населення немає. Сили протиповітряної оборони України активно працювали над збиттям ворожих ракет та дронів.

На місцях інциденту працюють рятувальні служби, які ліквідовують наслідки атаки, а також проводяться заходи для оцінки масштабу пошкоджень. Місцевих мешканців закликали дотримуватись заходів безпеки та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Повідомлення Івано-Франківської ОВА. Фото: скриншот

Місцева влада висловила вдячність силам ППО за успішну роботу, яка дозволила уникнути масштабних втрат, а також всім структурам, що допомагають протистояти російському терору.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області зранку пролунало кілька вибухів — регіон, як кілька інших в Україні, опинився під ракетною атакою Росії.

Володимир Зеленський відреагував на ракетний масований удар Росії по Україні та звернувся до партнерів.

Тим часом в Укренерго попередили про зміну у графіках відключень електропостачання для всіх абонентів — блекаути будуть тривалішими.