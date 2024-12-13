Массированная атака на Ивано-Франковскую область — попадание по критической инфраструктуре

Дым в небе. Фото иллюстративное: AP

Сегодня утром, 13 декабря, Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. На рассвете российские оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами и беспилотниками, нацелившись на объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

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В Прикарпатье зафиксировано попадание, но, к счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Силы противовоздушной обороны Украины активно работали над сбитием вражеских ракет и дронов.

На местах инцидента работают спасательные службы, которые ликвидируют последствия атаки, а также проводятся мероприятия по оценке масштаба повреждений. Местные жители призывали соблюдать меры безопасности и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Сообщение Ивано-Франковской ОВА. Фото: скриншот

Местные власти выразили благодарность силам ПВО за успешную работу, которая позволила избежать масштабных потерь, а также всем структурам, помогающим противостоять российскому террору.

Напомним, в Ивано-Франковской области утром прогремели несколько взрывов — регион, как несколько других в Украине, оказался под ракетной атакой России.

Владимир Зеленский отреагировал на ракетный массированный удар России по Украине и обратился к партнерам.

Между тем, в Укрэнерго предупредили об изменении в графиках отключений электроснабжения для всех абонентов — блекауты будут продолжительнее.