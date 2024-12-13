В Укренерго попередили про зміну графіків відключень світла

Аварійні бригади лагодять електромережу. Фото: ДТЕК

В Україні сьогодні, 13 грудня, змінять графіки відключень світла. Їх стане значно більше через масовану ракетну атаку з боку Росії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Заява Укренерго про відключення світла. Фото: скриншот

В Укренерго заявили, що Росія спрямувала ракетну атаку на енергооб'єкти. Через це доведеться застосувати більше заходів обмеження.

"Через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений", — йдеться у повідомленні.

У відомстві радять ознайомитися з актуальним графіком відключень на сайті чи офіційних сторінках місцевих обленерго.

Заява Германа Галущенка

Повідомлення Германа Галущенка. Фото: скриншот

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що наразі енергетики працюють над подоланням наслідків ракетної атаки.

"Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", — повідомив чиновник.

Нагадаємо, нещодавно в Укренерго повідомляли, що кардинально змінять підхід до складання графіків відключень електроенергії. А нардеп оцінив, як довго в Україні можуть вимикати світло.