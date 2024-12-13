В Укрэнерго предупредили об изменении графиков отключения света

В Украине сегодня станет больше отключений электричества
В Украине сегодня, 13 декабря, изменят графики отключений света. Их станет гораздо больше из-за массированной ракетной атаки со стороны России.
Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго.
Укрэнерго сделало заявление об отключении света 13 декабря
В Укрэнерго заявили, что Россия направила ракетную атаку на энергообъекты. Поэтому придется применить больше мер ограничения.
"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен", — говорится в сообщении.
В ведомстве советуют ознакомиться с актуальным графиком отключений на сайте или на официальных страницах местных облэнерго.
Заявление Германа Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в настоящее время энергетики работают над преодолением последствий ракетной атаки.
"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", — сообщил чиновник.
Напомним, недавно в Укрэнерго сообщалось, что кардинально изменят подход к составлению графиков отключений электроэнергии. А нардеп оценил, как долго в Украине могут выключать свет.
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