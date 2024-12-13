В Укрэнерго предупредили об изменении графиков отключения света

Аварийные бригады чинят электросеть. Фото: ДТЭК

В Украине сегодня, 13 декабря, изменят графики отключений света. Их станет гораздо больше из-за массированной ракетной атаки со стороны России.

Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго.

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Заявление Укрэнерго об отключении света. Фото: скриншот

В Укрэнерго заявили, что Россия направила ракетную атаку на энергообъекты. Поэтому придется применить больше мер ограничения.

"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен", — говорится в сообщении.

В ведомстве советуют ознакомиться с актуальным графиком отключений на сайте или на официальных страницах местных облэнерго.

Заявление Германа Галущенко

Сообщение Германа Галущенко. Фото: скриншот

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в настоящее время энергетики работают над преодолением последствий ракетной атаки.

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", — сообщил чиновник.

Напомним, недавно в Укрэнерго сообщалось, что кардинально изменят подход к составлению графиков отключений электроэнергии. А нардеп оценил, как долго в Украине могут выключать свет.