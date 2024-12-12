Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Укренерго оновило підхід до графіків відключень — що зміниться arrow

Укренерго оновило підхід до графіків відключень — що зміниться

12 грудня 2024 17:08
Ольга Антоновська - редактор
Відключення світла — Укренерго запровадило зміни у застсоуванні ГПВ
Ремонтна бригада. Фото: ДТЕК
Ольга Антоновська - редактор

Укренерго оновило інструкцію щодо складання та застосування графіків погодинного відключення світла. Це роблять для того, аби встановити однакові принципи застосування ГПВ в усіх областях.

Про це повідомляє Укргенерго в Telegram у четвер, 12 грудня.

Читайте також:

Як працюватиме нова система відключень світла

Як зазначають в Укргенерго, кожна черга графіків погодинних відключень буде додатково розділена на дві підчерги. Це потрібно, аби точніше та рівномірніше розподілити обмеження між регіонами та всередині кожної області.

"Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато — диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги — якщо 2 черг замало", — пояснюють в Укргенерго.

Зміни в ГПВ
Зміни в обмеженнях електроенергії. Фото: Укренерго

Крім того, відтепер на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин. Також графіки погодинних відключень в усіх областях будуть стандартизовані.

"Кожна група споживачів у кожній області, яку визначає оператор системи розподілу (обленерго), отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї. З урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний", — зазначають в Укргенерго.

У повідомленні також наголошують, що оскільки упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо, то остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень буде відбуватись за підсумками тижня. За це, як і раніше, будуть відповідати оператори системи розподілу (обленерго).

Зміни у графіках обмеження та аварійного відключення

Крім змін, які стосуються графіків погодинних відключень, новації чекають й на графіки обмеження та аварійного відключення. Відтак, на промислових споживачів теж чекають нововведення. Зокрема, посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості.

"Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП — оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі — застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж", — заявили в Укренерго.

Нагадаємо, Київ може залишитись без світла до 16 годин, якщо взимку будуть сильні морози. Ситуація в енергосистемі наразі складна та може змінитись внаслідок обстрілів.

Станіслав Ігнатьєв заявив, що споживання електроенергії в Києві у пікові години сягає 1,5 ГВт, але на сьогодні місто здатне виробляти лише 500 МВт. Він вважає, що столиця до зими не підготувалася.

електроенергія Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК