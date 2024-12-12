Ремонтна бригада. Фото: ДТЕК

Укренерго оновило інструкцію щодо складання та застосування графіків погодинного відключення світла. Це роблять для того, аби встановити однакові принципи застосування ГПВ в усіх областях.

Про це повідомляє Укргенерго в Telegram у четвер, 12 грудня.

Читайте також:

Як працюватиме нова система відключень світла

Як зазначають в Укргенерго, кожна черга графіків погодинних відключень буде додатково розділена на дві підчерги. Це потрібно, аби точніше та рівномірніше розподілити обмеження між регіонами та всередині кожної області.

"Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато — диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги — якщо 2 черг замало", — пояснюють в Укргенерго.

Зміни в обмеженнях електроенергії. Фото: Укренерго

Крім того, відтепер на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин. Також графіки погодинних відключень в усіх областях будуть стандартизовані.

"Кожна група споживачів у кожній області, яку визначає оператор системи розподілу (обленерго), отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї. З урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний", — зазначають в Укргенерго.

У повідомленні також наголошують, що оскільки упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо, то остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень буде відбуватись за підсумками тижня. За це, як і раніше, будуть відповідати оператори системи розподілу (обленерго).

Зміни у графіках обмеження та аварійного відключення

Крім змін, які стосуються графіків погодинних відключень, новації чекають й на графіки обмеження та аварійного відключення. Відтак, на промислових споживачів теж чекають нововведення. Зокрема, посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості.

"Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП — оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі — застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж", — заявили в Укренерго.

Нагадаємо, Київ може залишитись без світла до 16 годин, якщо взимку будуть сильні морози. Ситуація в енергосистемі наразі складна та може змінитись внаслідок обстрілів.

Станіслав Ігнатьєв заявив, що споживання електроенергії в Києві у пікові години сягає 1,5 ГВт, але на сьогодні місто здатне виробляти лише 500 МВт. Він вважає, що столиця до зими не підготувалася.