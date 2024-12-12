Отключение света — Укрэнерго ввело изменения в применении ГПО

Ремонтная бригада. Фото: ДТЭК

Укрэнерго обновило инструкцию по составлению и применению графиков почасового отключения света. Это делается для того, чтобы установить равные принципы применения ГПВ во всех областях.

Об этом сообщает Укргенерго в Telegram в четверг, 12 декабря.

Читайте также:

Как будет работать новая система отключений света

Как отмечают в Укргенерго, каждая очередь графиков почасовых отключений будет дополнительно разделена на две поочереди. Это необходимо, чтобы более точно и равномерно распределить ограничения между регионами и внутри каждой области.

"Например, если обесточивание одной очереди слишком много — диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди — если 2 очередей мало", — объясняют в Укргенерго.

Изменения в ограничениях электроэнергии. Фото: Укрэнерго

Кроме того, теперь на обесточивание и заживление абонентов официально отводится до 30 мин. Также графики почасовых отключений во всех областях будут стандартизированы.

"Каждая группа потребителей в каждой области, определяемая оператором системы распределения (облэнерго), получит четкое время, когда меры ограничения будут применяться в отношении нее. С учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будний/выходной", — отмечают в Укргенерго.

В сообщении также отмечают, что поскольку в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно, окончательное выравнивание продолжительности обесточений будет происходить по итогам недели. За это по-прежнему будут отвечать операторы системы распределения (облэнерго).

Изменения в графиках ограничения и аварийного отключения

Кроме изменений, касающихся графиков почасовых отключений, новации ждут и графики ограничения и аварийного отключения. Следовательно, промышленных потребителей тоже ждут нововведения. В частности, ужесточается контроль применения графиков ограничения мощности (ГОП) для промышленности.

"Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОП — операторы системы распределения (облэнерго) должны самостоятельно применить графики аварийного отключения по отношению к потребителям, которые подключены к их сетям. А оператор системы передачи — применить график аварийных отключений (ГАО) по отношению к тем потребителям, которые подключены к магистральным сетям", — заявили в Укрэнерго.

Напомним, Киев может остаться без света до 16 часов, если зимой будут сильные морозы. Ситуация в энергосистеме пока сложна и может измениться из-за обстрелов.

Станислав Игнатьев заявил, что потребление электроэнергии в Киеве в пиковые часы достигает 1,5 ГВт, но на сегодняшний день город способен производить лишь 500 МВт. Он считает, что столица к зиме не подготовилась.