Зеленський сказав чим Росія атакувала Україну 13 грудня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський масований ракетний удар по Україні у п'ятницю, 13 грудня. Він заявив, що серед запущених ракет помітили щонайменше одну північнокорейську та повідомив результати роботи сил ППО.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Чим Росія атакувала Україну 13 грудня

Володимир Зеленський заявив, що Росія застосувала крилаті ракети та балістику. За попередніми підрахунками, загалом було застосовано 93 ракети. Серед них була й мінімум одна північнокорейська ракета.

Скільки ракет вдалося збити та яка роль у цьому F-16

"За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці", — повідомив Володимир Зеленський.

Реакція Зеленського на ракетний удар

Президент України заявив, що ця атака продемонструвала реальні наміри Володимира Путіна, зокрема, його небажання проводити переговори. Він додав, що російський диктатор не має жодних обмежень в застосуванні далекобійної зброї та купівлі необхідних компонентів до неї. Президент закликав партнерів відреагувати на терор України конкретними діями та подякував усім, хто продовжує підтримувати країну у протистоянні війні.

"Це такий "мирний" план Путіна — знищити все. Це так він хоче "перемовин" — тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар — масова реакція. Тільки так зупиняється терор. Якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Потрібні "петріоти", щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет", — написав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно у США схвалили контракт на обслуговування літаків F-16 в Україні. Тим часом Укренерго вимушено ввело додаткові обмеження для електропостачання українцям.