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Зеленский отреагировал на ракетную атаку РФ и привел новые данные

13 декабря 2024 10:56
Анастасия Постоенко - Редактор
Зеленский сказал, чем Россия атаковала Украину 13 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский массированный ракетный удар по Украине в пятницу, 13 декабря. Он заявил, что среди запущенных ракет заметили, по меньшей мере, одну северокорейскую и сообщил результаты работы сил ПВО.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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Владимир Зеленский заявил, что Россия применила крылатые ракеты и баллистику. По предварительным подсчетам, в общей сложности было применено 93 ракеты. Среди них была и минимум одна северокорейская ракета.

Сколько ракет удалось сбить и какая роль в этом F-16

"По предварительным отчетам, было 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", — сообщил Владимир Зеленский.

Реакция Зеленского на ракетный удар

Президент Украины заявил, что эта атака продемонстрировала реальные намерения Владимира Путина, в частности его нежелание проводить переговоры. Он добавил, что у российского диктатора нет никаких ограничений в применении дальнобойного оружия и покупке необходимых компонентов к нему. Президент призвал партнеров отреагировать на террор Украины конкретными действиями и поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать страну в противостоянии войне.

"Это такой "мирный" план Путина — уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" — терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар — массовая реакция. Только так останавливается террор. Если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать. Нужны "петриоты", чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Нужно усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет", — написал Зеленский. 

Напомним, недавно в США был одобрен контракт на обслуживание самолетов F-16 в Украине. Между тем, Укрэнерго вынужденно ввело дополнительные ограничения для электроснабжения украинцам.

Владимир Зеленский КНДР Украина ракеты F-16 ракетный удар

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