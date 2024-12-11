США одобрили контракт на 266,4 млн долларов на обслуживание F-16

Самолет F-16. Фото: GoodFo

Государственный департамент США согласовал продажу Украине услуг по обслуживанию самолетов F-16 на сумму $266,4 миллиона. Контракт предусматривает поставку оборудования, услуг и обучения для поддержания эксплуатации самолетов F-16.

Об этом сообщает Агентство по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Министерства обороны США.

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Основные позиции включают:

систему планирования миссий JMPS;

устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);

программу усовершенствования компонентов двигателей (CIP);

запасные части, расходные материалы и аксессуары;

ремонт и возврат техники;

программное обеспечение для вооружения;

обучение персонала и техническая поддержка.

Соглашение направлено на усиление обороноспособности Украины перед текущими и будущими угрозами. В заявлении отмечается, что эти меры отвечают внешнеполитическим интересам США, в частности, повышению безопасности партнеров в Европе.

Выполнение контракта будут осуществляться компаниями Sabena (Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (США) и Pratt and Whitney (США). Соглашение не требует присутствия дополнительных американских специалистов в Украине и не повлияет на обороноспособность самих Соединенных Штатов.

Госдепартамент США подчеркнул, что контракт существенно повысит оборонные возможности Украины, хотя и не изменит общий военный баланс в регионе. Благодаря этому решению Украина сможет более эффективно противостоять угрозам и укреплять свою воздушную оборону.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский ответил о количестве сбитых вражеских воздушных целей в Украине благодаря работе F-16.

Также стало известно, что в Украину из Дании пришла вторая партия самолетов F-16.