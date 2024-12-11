США схвалили контракт на 266,4 млн доларів на обслуговування F-16

США затвердили контракт на обслуговування F-16 в Україні
Державний департамент США погодив продаж Україні послуг з обслуговування літаків F-16 на суму 266,4 мільйона доларів. Контракт передбачає постачання обладнання, послуг і навчання для підтримки експлуатації літаків F-16.
Про це повідомляє Агентство з питань співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США.
Контракт на обслуговування F-16 — що відомо
Основні позиції включають:
- систему планування місій JMPS;
- пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
- програму вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
- запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;
- ремонт і повернення техніки;
- програмне забезпечення для озброєння;
- навчання персоналу й технічну підтримку.
Угода спрямована на посилення обороноздатності України перед поточними та майбутніми загрозами. У заяві зазначається, що ці заходи відповідають зовнішньополітичним інтересам США, зокрема підвищенню безпеки партнерів у Європі.
Виконання контракту здійснюватимуть компанії Sabena (Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (США) та Pratt and Whitney (США). Угода не вимагає присутності додаткових американських спеціалістів в Україні і не вплине на обороноздатність самих Сполучених Штатів.
Держдепартамент США підкреслив, що контракт суттєво підвищить оборонні спроможності України, хоча й не змінить загальний військовий баланс у регіоні. Завдяки цьому рішенню Україна зможе ефективніше протистояти загрозам і зміцнювати свою повітряну оборону.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський відповів про кількість збитих ворожих повітряних цілей в Україні завдяки роботі F-16.
Також стало відомо, що в Україну з Данії надійшла друга партія літаків F-16.
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