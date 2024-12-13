Ситуация со светом в Украине — в ДТЭК объяснили, что происходит

Энергетики на месте поврежденной ТЭС. Фото: ДТЭК

Сегодня Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине. Оккупанты выпустили 93 ракеты и 193 беспилотника. Атаковали энергетическую инфраструктуру, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране. В ДТЭК объяснили, какая ситуация со светом сейчас.

Видео опубликовали на Telegram-странице ДТЭК в пятницу, 13 декабря.

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Ситуация со светом в Украине

Как отметили в сообщении, из-за обстрелов были повреждены линии электропередач. Теплоэлектростанции ДТЭК также пострадали. К счастью, обошлось без жертв, однако оборудование ТЭС серьезно повреждено.

"Из-за атаки утром Укрэнерго было вынуждено увеличить количество отключений света. Кроме того, нагрузка на энергосистему выросла из-за похолодания. Ситуация непростая, поэтому графики могут меняться в течение суток", — говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики прилагают все усилия, чтобы быстро устранить последствия атаки и уменьшить отключение. Как отметили в ДТЭК, битва за свет продолжается.

Напомним, российские войска в пятницу, 13 декабря, в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Юрий Корольчук заявил, при каких условиях возможны отключения света до 15 часов в сутки.

В субботу, 14 декабря, будут использоваться ограничения света во Львове и области. Это связано с российскими обстрелами.