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В Украине вводятся новые графики отключения света

15 декабря 2024 15:39
Аркадий Пастула - Редактор
В Украине вводят новые графики отключений света с 16 декабря
Энергетики. Фото: ДТЭК
Аркадий Пастула - Редактор

В Украине вводятся новые графики стабилизационных отключений света. Они начнут действовать завтра, 16 декабря.

Об этом сообщили пресс-служба ДТЭК и Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 15 декабря.

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Новые графики будут одинаковы для всех регионов Украины. Их введут с 16 декабря с 01:00. Графики помогут гибче распределять электроэнергию, чтобы больше людей оставалось со светом.

В ДТЭК объяснили, что изменилось:

  • Очереди разделены на подочереди (например, 1.1 и 1.2), чтобы избежать перегрузок;
  • графики разбиты на 30-минутные интервалы;
  • минимум 3,5 часа со светом между возможными отключениями.

График на каждый день обновляется в чат-боте и на сайте. Там можно узнать, в какое время будут действовать отключения.

"Прогнозный график на неделю — позволяет заранее планировать дела, показывая часы, когда свет точно есть и когда может быть отключен", — говорится в сообщении

В Укрэнерго добавили, что создание новых графиков обусловлено требованиями обновленной инструкции "О составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии".

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Пост ДТЭК. Фото: скриншот
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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 13 декабря российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В ДТЭК объяснили изменения со светом.

Также соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, почему в прошлом году не было отключений света.

электроэнергия Украина электроснабжение отключения света графики отключений света

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