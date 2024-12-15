В Украине вводят новые графики отключений света с 16 декабря

В Украине вводятся новые графики отключения света
В Украине вводятся новые графики стабилизационных отключений света. Они начнут действовать завтра, 16 декабря.
Об этом сообщили пресс-служба ДТЭК и Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 15 декабря.
Новые графики отключения света в Украине
Новые графики будут одинаковы для всех регионов Украины. Их введут с 16 декабря с 01:00. Графики помогут гибче распределять электроэнергию, чтобы больше людей оставалось со светом.
В ДТЭК объяснили, что изменилось:
- Очереди разделены на подочереди (например, 1.1 и 1.2), чтобы избежать перегрузок;
- графики разбиты на 30-минутные интервалы;
- минимум 3,5 часа со светом между возможными отключениями.
График на каждый день обновляется в чат-боте и на сайте. Там можно узнать, в какое время будут действовать отключения.
"Прогнозный график на неделю — позволяет заранее планировать дела, показывая часы, когда свет точно есть и когда может быть отключен", — говорится в сообщении
В Укрэнерго добавили, что создание новых графиков обусловлено требованиями обновленной инструкции "О составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии".
Напомним, 13 декабря российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В ДТЭК объяснили изменения со светом.
Также соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, почему в прошлом году не было отключений света.
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