В Украине вводят новые графики отключений света с 16 декабря

Энергетики. Фото: ДТЭК

В Украине вводятся новые графики стабилизационных отключений света. Они начнут действовать завтра, 16 декабря.

Об этом сообщили пресс-служба ДТЭК и Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 15 декабря.

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Новые графики отключения света в Украине

Новые графики будут одинаковы для всех регионов Украины. Их введут с 16 декабря с 01:00. Графики помогут гибче распределять электроэнергию, чтобы больше людей оставалось со светом.

В ДТЭК объяснили, что изменилось:

Очереди разделены на подочереди (например, 1.1 и 1.2), чтобы избежать перегрузок;

графики разбиты на 30-минутные интервалы;

минимум 3,5 часа со светом между возможными отключениями.

График на каждый день обновляется в чат-боте и на сайте. Там можно узнать, в какое время будут действовать отключения.

"Прогнозный график на неделю — позволяет заранее планировать дела, показывая часы, когда свет точно есть и когда может быть отключен", — говорится в сообщении

В Укрэнерго добавили, что создание новых графиков обусловлено требованиями обновленной инструкции "О составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии".

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 13 декабря российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В ДТЭК объяснили изменения со светом.

Также соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, почему в прошлом году не было отключений света.