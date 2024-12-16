Обстріл України 13 грудня — в Укренерго розкрили головну ціль Росії

Пошкоджена ТЕС після російської атаки. Ілюстративне фото: ДТЕК

Під час останньої масованої атаки Росія цілилася по мережевій інфраструктурі, яка забезпечує експортно-імпортні операції між Україною та європейськими країнами. Окупанти хотіли зменшити залучення імпорту.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко на брифінгу у понеділок, 16 грудня.

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За словами Бойка, 13 грудня метою російських окупантів було максимальне ускладнення імпорту електроенергії або навіть від’єднання енергосистеми України від європейської. Росія намагалася поцлілити в об’єкти, задіяні в передачі енергії між системами України та ЄС.

"Для того щоб по-максимуму зменшити залучення імпорту, а в ідеалі домогтися від'єднання об'єднаної системи України від енергетичної системи Європи", — сказав він.

Нагадаємо, 13 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку на енергооб'єкти в Україні. Тоді через російський обстріл у Тернопільській області без енергопостачання було 50% споживачів. Також були пошкоджені лінії електропередач та теплоелектростанції ДТЕК.