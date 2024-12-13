В Тернопільській області без світла залишилось 50% споживачів

Енергетик біля енергетичного устаткування. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Тернопільській області через російські атаки на енергосистему України ввели відключення світла. Наразі без енергопостачання залишилося 50% споживачів в регіоні.

Про це повідомляє Тернопільська ОВА.

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Нові графіки відключення світла в Тернопільській області 13 грудня

У Тернопільській області змінили обсяг застосування заходів обмеження електропостачання — його збільшили з однієї черги до трьох одночасно. Таким чином, без енергопостачання залишилось 50% споживачів в Тернопільській області.

Повідомлення Тернопільської ОВА.

Фото: Скриншот

Графіки відключення світла в Тернополі 13 грудня

Тим часом АТ "Тернопільобленерго" повідомило про додактові зміни у графіках відключень електроенергії.

Таким чином вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

06:00-10:00 3 черга

07:40-11:00 2 черга

08:00-12:00 1 черга

11:00-14:00 5 черга

12:00-15:00 6 черга

14:00-17:00 4 черга

15:00-18:00 3 черга

17:00-19:00 2 черга

18:00-21:00 1 черга

Графіки вимкнення світла в Тернополі та області. Фото: скриншот

Більш детально ознайомитися із адресами та населеними пунктами, які належать то тієї чи іншої групи, можна на сайті АТ "Тернопільобленерго".

Нагадаємо, в Укренерго зробили заяву щодо подовження вимкнень електроенергії усім споживачам в Україні після масованого ракетного удару Росії.

Нагадаємо, що на Тернопільщині було чутно вибухи — в регіоні працювали сили ППО.