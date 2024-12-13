В Тернопільській області без світла залишилось 50% споживачів

На Тернопільщині відключили від електропостачання 50% споживачів
В Тернопільській області через російські атаки на енергосистему України ввели відключення світла. Наразі без енергопостачання залишилося 50% споживачів в регіоні.
Про це повідомляє Тернопільська ОВА.
Нові графіки відключення світла в Тернопільській області 13 грудня
У Тернопільській області змінили обсяг застосування заходів обмеження електропостачання — його збільшили з однієї черги до трьох одночасно. Таким чином, без енергопостачання залишилось 50% споживачів в Тернопільській області.
Графіки відключення світла в Тернополі 13 грудня
Тим часом АТ "Тернопільобленерго" повідомило про додактові зміни у графіках відключень електроенергії.
Таким чином вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
- 06:00-10:00 3 черга
- 07:40-11:00 2 черга
- 08:00-12:00 1 черга
- 11:00-14:00 5 черга
- 12:00-15:00 6 черга
- 14:00-17:00 4 черга
- 15:00-18:00 3 черга
- 17:00-19:00 2 черга
- 18:00-21:00 1 черга
Більш детально ознайомитися із адресами та населеними пунктами, які належать то тієї чи іншої групи, можна на сайті АТ "Тернопільобленерго".
Нагадаємо, в Укренерго зробили заяву щодо подовження вимкнень електроенергії усім споживачам в Україні після масованого ракетного удару Росії.
Нагадаємо, що на Тернопільщині було чутно вибухи — в регіоні працювали сили ППО.
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