В Тернопольской области без света осталось 50% потребителей

Энергетик возле энергетического оборудования. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Тернопольской области из-за российских атак на энергосистему Украины ввели отключение света. В настоящее время без энергоснабжения осталось 50% потребителей в регионе.

Об этом сообщает Тернопольская ОВА.

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Новые графики отключения света в Тернопольской области 13 декабря

В Тернопольской области изменили объем применения мер ограничения электроснабжения – его увеличили с одной очереди до трех одновременно. Таким образом, без энергоснабжения осталось 50% потребителей в Тернопольской области.

Сообщения Тернопольской ОВА. Фото: Скриншот

Графики отключения света в Тернополе 13 декабря

Между тем АО "Тернопольоблэнерго" сообщило о дополнительных изменениях в графиках отключений электроэнергии.

Таким образом, отключения электроэнергии в очереди (групп) потребителей в Тернопольской области планируются в следующие часы:

06:00-10:00 3 очередь

07:40-11:00 2 очередь

08:00-12:00 1 очередь

11:00-14:00 5 очередь

12:00-15:00 6 очередь

14:00-17:00 4 очередь

15:00-18:00 3 очередь

17:00-19:00 2 очередь

18:00-21:00 1 очередь

Графики отключения света в Тернополе и области. Фото: скриншот

Более подробно ознакомиться с адресами и населенными пунктами, принадлежащими той или иной группе можно на сайте АО "Тернопольоблэнерго".

Напомним, в Укрэнерго сделали заявление о продлении отключений электроэнергии всем потребителям в Украине после массированного ракетного удара России.

Напомним, что в Тернопольской области были слышны взрывы — в регионе работали силы ПВО.