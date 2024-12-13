В Тернопольской области без света осталось 50% потребителей

На Тернопольщине отключили от электроснабжения 50% потребителей
В Тернопольской области из-за российских атак на энергосистему Украины ввели отключение света. В настоящее время без энергоснабжения осталось 50% потребителей в регионе.
Об этом сообщает Тернопольская ОВА.
Новые графики отключения света в Тернопольской области 13 декабря
В Тернопольской области изменили объем применения мер ограничения электроснабжения – его увеличили с одной очереди до трех одновременно. Таким образом, без энергоснабжения осталось 50% потребителей в Тернопольской области.
Графики отключения света в Тернополе 13 декабря
Между тем АО "Тернопольоблэнерго" сообщило о дополнительных изменениях в графиках отключений электроэнергии.
Таким образом, отключения электроэнергии в очереди (групп) потребителей в Тернопольской области планируются в следующие часы:
- 06:00-10:00 3 очередь
- 07:40-11:00 2 очередь
- 08:00-12:00 1 очередь
- 11:00-14:00 5 очередь
- 12:00-15:00 6 очередь
- 14:00-17:00 4 очередь
- 15:00-18:00 3 очередь
- 17:00-19:00 2 очередь
- 18:00-21:00 1 очередь
Более подробно ознакомиться с адресами и населенными пунктами, принадлежащими той или иной группе можно на сайте АО "Тернопольоблэнерго".
Напомним, в Укрэнерго сделали заявление о продлении отключений электроэнергии всем потребителям в Украине после массированного ракетного удара России.
Напомним, что в Тернопольской области были слышны взрывы — в регионе работали силы ПВО.
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