Обстрел Украины 13 декабря — в Укрэнерго раскрыли главную цель России

Поврежденная ТЭС после российской атаки. Иллюстративное фото: ДТЭК

Во время последней массированной атаки Россия целилась по сетевой инфраструктуре, обеспечивающей экспортно-импортные операции между Украиной и европейскими странами. Оккупанты хотели уменьшить импорт электроэнергии.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко на брифинге в понедельник, 16 декабря.

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Коварный план России

По словам Бойко, 13 декабря целью российских оккупантов было максимальное усложнение импорта электроэнергии или даже отсоединение энергосистемы Украины от европейской. Россия пыталась попасть в объекты, задействованные в передаче энергии между системами Украины и ЕС.

"Для того чтобы по-максимуму снизить импорт, а в идеале добиться отсоединения объединенной системы Украины от энергетической системы Европы", — сказал он.

Напомним, 13 декабря Россия совершила массированную ракетную атаку на энергообъекты в Украине. Тогда из-за российских обстрелов в Тернопольской области без энергоснабжения было 50% потребителей. Также были повреждены линии электропередач и теплоэлектростанции ДТЭК.