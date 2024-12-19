Окончание войны в Украине — Зеленский назвал, что для этого нужно

Зеленский объяснил, до какого момента не будет прекращения войны
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, до какого момента не будет прекращения огня. По его словам, для этого у страны должны быть гарантии безопасности и сильная позиция.
Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции на саммите в Брюсселе в четверг, 19 декабря.
Прекращение войны в Украине
"Прекращения огня в Украине не будет, пока Украина не будет иметь гарантий безопасности и сильной позиции", — отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта.
Напомним, Зеленский отметил важность участия Европы в переговорах, когда наступит соответствующий момент.
Также 19 декабря в Брюсселе Зеленский провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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