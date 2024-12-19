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Зеленский объяснил, до какого момента не будет прекращения войны

19 декабря 2024 16:07
Аркадий Пастула - Редактор
Окончание войны в Украине — Зеленский назвал, что для этого нужно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, до какого момента не будет прекращения огня. По его словам, для этого у страны должны быть гарантии безопасности и сильная позиция.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции на саммите в Брюсселе в четверг, 19 декабря.

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"Прекращения огня в Украине не будет, пока Украина не будет иметь гарантий безопасности и сильной позиции", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта.

Напомним, Зеленский отметил важность участия Европы в переговорах, когда наступит соответствующий момент.

Также 19 декабря в Брюсселе Зеленский провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский война Украина президент безопасность

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