Переговори РФ та України — Зеленський висловився про роль Європи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європа має бути за столом переговорів, коли настане час. Це потрібно для того, аби був тривалий мир, а не тимчасове припинення вогню.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

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"Європа має бути за столом переговорів, коли настане час. Як і Україна, ЄС має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи — у єдності", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне російський диктатор Володимир Путін, щоб виграти час. Президент переконаний, що ми маємо підштовхнути Москву до справжнього, сталого та гарантованого миру.

"Ми всі розуміємо, що в січні Президент Трамп збільшить зусилля, спрямовані на закінчення війни. Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Путін висунув Зеленському ультиматум щодо підписання миру. Диктатор вимагає, що український президент йшов на вибори та "отримав легітимність".

Водночас радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році. Вона обов'язково має перенестися на територію Росії.