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Зеленский высказался о роли Европы в переговорах с Россией

19 декабря 2024 15:52
Карина Приходько - Редактор
Переговоры РФ и Украины — Зеленский высказался о роли Европы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа должна быть за столом переговоров, когда придет время. Это нужно для того, чтобы был продолжительный мир, а не временное прекращение огня.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

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"Европа должна быть за столом переговоров, когда придет время. Как и Украина, ЕС должен начать переговоры на сильных позициях, а сила Европы — в единстве", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украине нужна скоординированная работа ради продолжительного мира, а не просто приостановки боевых действий, к которому стремится российский диктатор Владимир Путин, чтобы выиграть время. Президент убежден, что мы должны подтолкнуть Москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру.

"Мы все понимаем, что в январе Президент Трамп увеличит усилия, направленные на окончание войны. От нас зависит, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом", — подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно Путин выдвинул Зеленскому ультиматум по подписанию мира. Диктатор требует, что украинский президент шел на выборы и "получил легитимность".

В то же время советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году. Она обязательно должна перенестись на территорию России.

Владимир Зеленский переговоры Европа война в Украине Россия

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