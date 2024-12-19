Путін висунув умови Зеленському для підписання мирної угоди

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін вважає владу в Україні нелегітимною. Виняток для нього складає тільки Верховна Рада. Тож Росія говоритиме з Володимиром Зеленським тільки, якщо він піде на вибори та отримає легітимність.

Про це президент РФ заявив під час промови на прямій лінії, поєднаній із великою щорічною пресконференцією в четвер, 19 грудня.

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За словами російського диктатора, який при владі вже майже 25 років, в Конституції України немає вказівок на можливе продовження повноважень президента навіть в умовах воєнного стану. На думку Путіна, є тільки один орган влади, повноваження якого можуть бути продовжені без виборів, — Верховна Рада.

"Якщо він піде на вибори, отримає легітимність — ми будемо з будь-якою людиною розмовляти. В тому числі й з Зеленським", — заявив Путін.

Він також додав, що підписувати будь-що Росія згодна лише з легітимною владою. Наразі, на переконання диктатора, такими є лише Уряд та голова Уряду.

"Вони можуть організувати всередині України цей процес як хочуть, але щось підписувати ми можемо тільки з тими, хто являється легітимним. А легітимним являється Рада і голова Ради", — заявив президент РФ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія досягла своїх цілей в Сирії. Основною метою РФ ніби то було недопущення терористичних утворень.

Президент РФ також назвав війну в Україні "двіжухою". Крім того, президент РФ зазначив, що росіянам нудно, коли все спокійно.