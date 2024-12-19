Путин выдвинул условия Зеленскому для подписания мирного соглашения

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин считает власть в Украине нелегитимной. Исключение для него составляет только Верховная Рада. Поэтому Россия будет говорить с Владимиром Зеленским только если он пойдет на выборы и получит легитимность.

Об этом президент РФ заявил во время речи на прямой линии, соединенной с крупной ежегодной пресс-конференцией в четверг, 19 декабря.

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По словам российского диктатора, который у власти уже почти 25 лет, у Конституции Украины нет указаний на возможное продление полномочий президента даже в условиях военного положения. По мнению Путина, есть только один орган власти, полномочия которого могут быть продлены без выборов — Верховная Рада.

"Если он пойдет на выборы, получит легитимность — мы будем с любым человеком разговаривать. В том числе и с Зеленским", — заявил Путин.

Он также добавил, что подписывать что угодно Россия согласна только с легитимными властями. Сейчас, по убеждению диктатора, таковы только Верховная Рада и председатель Рады.

"Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят, но что-то подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимным является Верховная Рада и председатель Рады", — заявил президент РФ.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия добилась своих целей в Сирии. Основной целью РФ будто бы было недопущение террористических образований.

Президент РФ также назвал войну в Украине "движухой". Кроме того, президент РФ отметил, что россиянам скучно, когда все спокойно.