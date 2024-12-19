Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки не лише від Європи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантій безпеки від Європи буде недостатньо для країни. За його словами, важливі також від Сполучених Штатів Америки.

Про це український лідер сказав на пресконференції на саміті у Брюсселі у четвер, 19 грудня.

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"Європейських гарантій безпеки буде недостатньо для України", — заявив глава держави.

За його словами, наразі тривають обговорення гарантій, однак рішення поки не прийняті. Зеленський додав, що для України важливі також США.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що припинення вогню стане можливим лише тоді, коли Україна отримає гарантії безпеки та зміцнить свої позиції.

Також 19 грудня український лідер зустрівся з Президентом Євроради Антоніу Коштою.