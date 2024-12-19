Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности не только от Европы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантий безопасности от Европы будет недостаточно для страны. По его словам, важны также от Соединенных Штатов Америки.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции на саммите в Брюсселе в четверг, 19 декабря.

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"Европейских гарантий безопасности будет недостаточно для Украины", — заявил глава государства.

По его словам, сейчас продолжаются обсуждения гарантий, однако решения пока не приняты. Зеленский добавил, что для Украины важны также США.

Напомним, Зеленский отметил, что прекращение огня станет возможным только тогда, когда Украина получит гарантии безопасности и укрепит свои позиции.

Также 19 декабря украинский лидер встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой.