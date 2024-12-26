Война в Украине — Россия готова договариваться с Трампом

В России заявили, что готовы договариваться с Трампом о войне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа для улучшения отношений, но есть одно условие. Он заявил, что первый шаг должен сделать Вашингтон.
Об этом сообщает Reuters.
Что сказал Лавров
Агентство напомнило, что 18 декабря назначенный Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог заявил, что "обе стороны готовы к мирным переговорам". В России не медлили долго с ответом и заявили, что будут реагировать на такие сигналы.
"Если сигналы, поступающие от новой команды в Вашингтоне по возобновлению диалога, который Вашингтон прервал после начала специальной военной операции (войны в Украине), будут серьезными, конечно, мы будем на них реагировать", — сказал Лавров журналистам в Москве.
В то же время он считает, что "сделать первый шаг должны именно американцы", ведь это они "прервали диалог".
Кроме того, глава российского МИД заявил, что "не видит смысла в слабом прекращении огня для замораживания войны", ведь "перемирие — это путь в никуда".
"Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые зафиксируют все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно, законные интересы безопасности наших соседей", — сказал Лавров.
Напомним, недавно в России снова заговорили о переговорах на своих условиях. Среди них была "демилитаризация" Украины и гарантирование ее нейтрального статуса.
Также мы писали, что руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут считает, что в 2025 году завершение войны вряд ли будет, но возможен старт активных переговоров.
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