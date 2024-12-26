Война в Украине — Россия готова договариваться с Трампом

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Florion Goga

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа для улучшения отношений, но есть одно условие. Он заявил, что первый шаг должен сделать Вашингтон.

Об этом сообщает Reuters.

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Агентство напомнило, что 18 декабря назначенный Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог заявил, что "обе стороны готовы к мирным переговорам". В России не медлили долго с ответом и заявили, что будут реагировать на такие сигналы.

"Если сигналы, поступающие от новой команды в Вашингтоне по возобновлению диалога, который Вашингтон прервал после начала специальной военной операции (войны в Украине), будут серьезными, конечно, мы будем на них реагировать", — сказал Лавров журналистам в Москве.

В то же время он считает, что "сделать первый шаг должны именно американцы", ведь это они "прервали диалог".

Кроме того, глава российского МИД заявил, что "не видит смысла в слабом прекращении огня для замораживания войны", ведь "перемирие — это путь в никуда".

"Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые зафиксируют все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно, законные интересы безопасности наших соседей", — сказал Лавров.

Напомним, недавно в России снова заговорили о переговорах на своих условиях. Среди них была "демилитаризация" Украины и гарантирование ее нейтрального статуса.

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