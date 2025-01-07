Компроміси Путіна щодо членства України в НАТО — що прогнозує Грозєв

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що президент Росії Володимир Путін може погодитися на вступ України до НАТО за умови виконання певних вимог. Медійник заявив, що серед цих умов можуть бути виведення американських військових баз зі Східної Європи та часткове зняття економічних санкцій з Росії.

Про це повідомляє Novinite.

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Грозєв пояснив, що Кремль готовий розглядати поступки, які знизять економічний тиск і задовольнять вимоги російських олігархів. Зокрема, йдеться про виведення баз США зі східноєвропейських країн, часткове зняття санкцій, що негативно впливають на російську економіку.

Такі умови можуть бути прийнятними і для Дональда Трампа. Проте, залишається неясним, чи погодяться на ці поступки східноєвропейські країни, зокрема Польща та Чехія.

Путін тисне на Трампа, щоб мати виграшну позицію

За словами Грозєва, Путін усвідомлює, що США можуть висунути жорсткий ультиматум, і вже зараз чинить тиск на Трампа, аби той виключив питання членства України в НАТО зі своїх політичних перемовин. Однак експерт зазначив, що попередні заяви Трампа про готовність зупинити війну в Україні не завжди відповідають його діям після виборів, коли він, ймовірно, змінив свою позицію, усвідомивши складність домовленостей із Кремлем.

Публічні заперечення Путіна щодо вступу України до НАТО, за словами Грозєва, є частиною стратегії, спрямованої на посилення переговорної позиції. Водночас російська еліта посилює тиск на Путіна, вимагаючи зменшення міжнародної ізоляції та відновлення економічної стабільності.

Прогноз Грозєва про переговори України та Росії

Грозєв вважає, що Кремль намагатиметься використати будь-які переговори для отримання довгострокових переваг, демонструючи готовність до компромісу. Водночас Росія, ймовірно, не залишить своїх геополітичних амбіцій у регіоні, навіть якщо піде на певні поступки.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський пояснив свою думку, як США можуть допомогти Україні закінчити війну, а також розповів, хто з лідерів європейських країн завадив Україні вступити у НАТО в 2008 році.

А у статті BILD заявили, що в Росії вже розробляють сценарій закінчення війни як "перемоги СВО" і досягнення цілей.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк сказав, що НАТО зовсім не готове до війни з Росією, та дав пораду.