Михайло Подоляк пояснив, як НАТО може перемогти Росію

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що країни НАТО не готові до прямого збройного протистояння з Росією. За його словами, єдиний шанс зупинити РФ і уникнути майбутніх загроз для Північноатлантичного альянсу — це перемога України у війні.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Freedom.

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НАТО психологічно не готове воювати з Росією

Подоляк зазначив, що, хоча країни НАТО мають значний арсенал сучасної зброї, їх психологічна неготовність до війни є ключовим фактором. Він підкреслив, що, навіть якщо Росія через 3-5 років зберігатиме нинішній рівень мілітаризації та авторитарного режиму, у країн альянсу не буде шансів протистояти їй.

"У них (країн НАТО. — Ред.) досить багато зброї, вона набагато ефективніша, але вони не готові її використовувати. Відповідно, якщо через п'ять років Росія збереже ті темпи мілітаризації й авторитарності, в якій вона сьогодні перебуває, у НАТО немає жодного шансу", — сказав Подоляк.

Радник Офісу Президента України також звернув увагу на те, що Кремль поступово знімає всі обмеження та змінює правила ведення війни. Це може стати плацдармом для агресії проти інших країн, якщо Росія не зазнає поразки в Україні.

Він також попередив, що у разі поразки України, НАТО доведеться зіткнутися із серйозними наслідками та готуватися до важкої боротьби в майбутньому.

"Тому Росія поступово в цій війні підвищує ставки, поступово скасовує всі табу, поступово скасовує всі правила. Зокрема, правила ведення воєн. І, відповідно, готує плацдарм, якщо вона зараз не програє в Україні. Тому єдина можливість перемогти РФ — перемогти її за рахунок України, тобто Україна це може зробити", — пояснив чиновник.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Подоляк дав велике інтерв'ю Новини.LIVE про війну, переговори та зовнішню політику України.