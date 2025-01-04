Михаил Подоляк объяснил, как НАТО может победить Россию

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что страны НАТО не готовы к прямому вооруженному противостоянию с Россией. По его словам, единственный шанс остановить РФ и избежать будущих угроз для Североатлантического альянса — это победа Украины в войне.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Freedom.

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НАТО психологически не готово воевать с Россией

Подоляк отметил, что, хотя страны НАТО имеют значительный арсенал современного оружия, их психологическая неготовность к войне является ключевым фактором. Он подчеркнул, что, даже если Россия через 3-5 лет будет сохранять нынешний уровень милитаризации и авторитарного режима, у стран альянса не будет шансов противостоять ей.

"У них (стран НАТО. — Ред.) достаточно много оружия, оно гораздо более эффективное, но они не готовы его использовать. Соответственно, если через пять лет Россия сохранит те темпы милитаризации и авторитарности, в которой она сегодня находится, у НАТО нет никакого шанса", — сказал Подоляк.

Советник Офиса Президента Украины также обратил внимание на то, что Кремль постепенно снимает все ограничения и меняет правила ведения войны. Это может стать плацдармом для агрессии против других стран, если Россия не потерпит поражение в Украине.

Он также предупредил, что в случае поражения Украины НАТО придется столкнуться с серьезными последствиями и готовиться к тяжелой борьбе в будущем.

"Поэтому Россия постепенно в этой войне повышает ставки, постепенно отменяет все табу, постепенно отменяет все правила. В частности, правила ведения войн. И, соответственно, готовит плацдарм, если она сейчас не проиграет в Украине. Поэтому единственная возможность победить РФ — победить ее за счет Украины, то есть Украина это может сделать", — объяснил чиновник.

Напомним, недавно Михаил Подоляк дал большое интервью Новини.LIVE о войне, переговорах и внешней политике Украины.