Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну в Україні. Однак, за словами українських офіційних осіб, зокрема радника Офісу Президента Михайла Подоляка, такі заяви — не більше ніж ілюзія, як і ідея переговорів.

Про це йдеться у статті BBC.

Читайте також:

Трамп хоче закінчити війну, але не допомагати Україні

Раніше Дональд Трамп різко висловився з приводу війни.

"Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає", — заявив Трамп, висловивши своє розчарування тривалою війною.

Він також критикував нинішню адміністрацію США за підтримку України, зокрема за дозвіл на використання ракет великої дальності по цілях у Росії.

"Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", — сказав він в інтерв'ю журналу Time.

Трамп, крім того, як зазначили журналісти BBC, також допустив можливість скорочення допомоги Україні. Водночас він зауважив, що для досягнення миру необхідно залишатися за столом переговорів.

Однак, за словами експертів, реальність значно складніша. Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, вказує на дві серйозні проблеми, які може успадкувати нова адміністрація США.

"По-перше, вони отримають війну на дуже негативній траєкторії, без достатнього часу для стабілізації ситуації. По-друге, не буде чіткої теорії успіху", — зазначив він.

В Офісі Президента України проти переговорів

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав розмови про переговори ілюзією: "Жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну".

Журналісти BBC висловили думку, що українські офіційні особи не покладають великих сподівань на зміну позиції США у разі приходу нового лідера, наголошуючи, що лише посилення тиску на Росію може привести до справедливого завершення війни.

Нагадаємо, деякі західні ЗМІ оприлюднили політичні прогнози. Так The Financial Times припускає, що у 2025 році між Україною та Росією настане мир.

Натомість російський президент Володимир Путін зробив неоднозначну дивну заяву щодо закінчення війни в Україні.