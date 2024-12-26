Путін розповів про завершення війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін вкотре заплутався у своїх заявах щодо війни проти України. Відповідаючи на запитання про можливе завершення бойових дій у 2025 році, він заявив, що прагне кінця, але, мовляв, це не у його силах.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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"Вашими устами та мед пити. Ми теж прагнемо до завершення конфлікту", — сказав Путін.

Однак уже за кілька хвилин його слова суперечили попереднім. Відповідаючи на інше запитання, Путін наголосив, що Росія продовжить досягати своїх цілей.

"Це завдання номер один. Будемо підтримувати наших хлопців і домагатися успіхів на лінії зіткнення", — додав він.

Диктатор також висловив сумніви у здатності Росії здобути перемогу. На запитання, чи вірить він у завершення війни російською перемогою у 2025 році, він відповів ухильно.

"У Бога вірю, а Бог з нами", — сказав Путін.

Нагадаємо, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що у 2025 році завершення війни навряд буде, але можливий старт активних переговорів.

Однак раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив припущення, що війна в Україні може завершитися у 2025 році.