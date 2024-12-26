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Завершить нельзя продолжить — Путин о войне в Украине

26 декабря 2024 23:49
Катерина Османская - Редактор
Путін розповів про завершення війни в Україні
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
Катерина Османская - Редактор

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз запутался в своих заявлениях по поводу войны против Украины. Отвечая на вопрос о возможном завершении боевых действий в 2025 году, он заявил, что стремится к концу, но, мол, это не в его силах.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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"Вашими устами и мед пить. Мы тоже стремимся к завершению конфликта", — сказал Путин.

Однако уже через несколько минут его слова противоречили предыдущим. Отвечая на другой вопрос, Путин подчеркнул, что Россия продолжит добиваться своих целей.

"Эта задача номер один. Будем поддерживать наших ребят и добиваться успехов на линии столкновения", — добавил он.

Диктатор также выразил сомнения в способности России одержать победу. На вопрос, верит ли он в завершение войны российской победой в 2025 году, он ответил уклончиво.

"В Бога верю, а Бог с нами", — сказал Путин.

Напомним, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что в 2025 году завершение войны вряд ли будет, но возможен старт активных переговоров.

Однако ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что война в Украине может завершиться в 2025 году.

владимир путин ВСУ переговоры политики война в Украине

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