Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Подоляк высказался по поводу обещаний Трампа и переговоров arrow

Подоляк высказался по поводу обещаний Трампа и переговоров

2 января 2025 11:08
Анастасия Постоенко - Редактор
Подоляк сделал заявление о переговорах с Россией
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну в Украине. Однако, по словам украинских официальных лиц, в том числе советника Офиса Президента Михаила Подоляка, такие заявления — не больше чем иллюзия, как и идея переговоров.

Об этом говорится в статье BBC.

Читайте также:

Трамп хочет закончить войну, но не помогать Украине

Ранее Дональд Трамп резко высказался по поводу войны.

"Количество погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет", — заявил Трамп, выразив свое разочарование в продолжительной войне.

Он также критиковал нынешнюю администрацию США за поддержку Украины, в частности за разрешение на использование ракет большой дальности по целям в России.

"Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее", — сказал он в интервью журналу Time.

Трамп кроме того, как указали журналисты BBC, также допустил возможность сокращения помощи Украине. В то же время он отметил, что для достижения мира необходимо оставаться за столом переговоров.

Однако, по словам экспертов, реальность гораздо сложнее. Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, указывает на две серьезные проблемы, которые может унаследовать новая администрация США.

"Во-первых, они получат войну на очень отрицательной траектории, без достаточного времени для стабилизации ситуации. Во-вторых, не будет четкой теории успеха", — отметил он.

В Офисе Президента Украины против переговоров

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал разговоры о переговорах иллюзией: "Никакого переговорного процесса быть не может, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну".

Журналисты BBC выразили мнение, что украинские официальные лица не возлагают больших надежд на изменение позиции США в случае прихода нового лидера, отмечая, что только усиление давления на Россию может привести к справедливому завершению войны.

Напомним, некоторые западные СМИ обнародовали политические прогнозы. Так, The Financial Times предполагает, что в 2025 году между Украиной и Россией наступит мир.

Российский президент Владимир Путин сделал неоднозначное странное заявление об окончании войны в Украине.

владимир путин Михаил Подоляк переговоры Дональд Трамп война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:28 Украинцы готовы терпеть войну дальше — какие регионы уже на грани

12:23 В Швейцарии запретили надевать паранджу в общественных местах

12:21 РФ потеряла инициативу на Харьковщине — в ISW назвали причину

12:20 Экономия и отложения — как составить чеклист расходов на 2025 год

12:19 Выплаты более 11 тысяч на детей в 2025 году — кто получит деньги

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:11 Легендарный жареный согревающий суп — вкуснее борща и бограча

11:59 Власти прифронтового Покровска приняли странный бюджет города

11:57 Понапивались в новогоднюю ночь — в ГУР рассказали о войсках КНДР

11:57 Мастера маскировки — как из Одессы переправляли в Приднестровье

11:48 Галущенко объяснил важность миссий МАГАТЭ на энергообъекты

12:28 Украинцы готовы терпеть войну дальше — какие регионы уже на грани

12:23 В Швейцарии запретили надевать паранджу в общественных местах

12:21 РФ потеряла инициативу на Харьковщине — в ISW назвали причину

12:20 Экономия и отложения — как составить чеклист расходов на 2025 год

12:19 Выплаты более 11 тысяч на детей в 2025 году — кто получит деньги

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:11 Легендарный жареный согревающий суп — вкуснее борща и бограча

11:59 Власти прифронтового Покровска приняли странный бюджет города

11:57 Понапивались в новогоднюю ночь — в ГУР рассказали о войсках КНДР

11:57 Мастера маскировки — как из Одессы переправляли в Приднестровье

11:48 Галущенко объяснил важность миссий МАГАТЭ на энергообъекты

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года