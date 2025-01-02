Подоляк сделал заявление о переговорах с Россией

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну в Украине. Однако, по словам украинских официальных лиц, в том числе советника Офиса Президента Михаила Подоляка, такие заявления — не больше чем иллюзия, как и идея переговоров.

Об этом говорится в статье BBC.

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Ранее Дональд Трамп резко высказался по поводу войны.

"Количество погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет", — заявил Трамп, выразив свое разочарование в продолжительной войне.

Он также критиковал нынешнюю администрацию США за поддержку Украины, в частности за разрешение на использование ракет большой дальности по целям в России.

"Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее", — сказал он в интервью журналу Time.

Трамп кроме того, как указали журналисты BBC, также допустил возможность сокращения помощи Украине. В то же время он отметил, что для достижения мира необходимо оставаться за столом переговоров.

Однако, по словам экспертов, реальность гораздо сложнее. Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, указывает на две серьезные проблемы, которые может унаследовать новая администрация США.

"Во-первых, они получат войну на очень отрицательной траектории, без достаточного времени для стабилизации ситуации. Во-вторых, не будет четкой теории успеха", — отметил он.

В Офисе Президента Украины против переговоров

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал разговоры о переговорах иллюзией: "Никакого переговорного процесса быть не может, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну".

Журналисты BBC выразили мнение, что украинские официальные лица не возлагают больших надежд на изменение позиции США в случае прихода нового лидера, отмечая, что только усиление давления на Россию может привести к справедливому завершению войны.

Напомним, некоторые западные СМИ обнародовали политические прогнозы. Так, The Financial Times предполагает, что в 2025 году между Украиной и Россией наступит мир.

Российский президент Владимир Путин сделал неоднозначное странное заявление об окончании войны в Украине.