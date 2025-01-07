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Грозев предположил, как Путин согласует вступление Украины в НАТО

7 января 2025 11:23
Анастасия Постоенко - Редактор
Компромиссы Путина по членству Украины в НАТО - что прогнозирует Грозева
Владимир Путин. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Журналист-расследователь Христо Грозев предположил, что президент России Владимир Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО при условии выполнения определенных требований. Медийщик заявил, что среди этих условий могут быть вывод американских военных баз из Восточной Европы и частичное снятие экономических санкций с России.

Об этом сообщает Novinite.

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Грозев пояснил, что Кремль готов рассматривать уступки, которые снизят экономическое давление и удовлетворят требования российских олигархов. В частности, речь идет о выводе баз США из восточноевропейских стран, частичном снятии санкций, негативно влияющих на российскую экономику.

Такие условия могут быть приемлемыми и для Дональда Трампа. Однако, остается неясным, согласятся ли на эти уступки восточноевропейские страны, в частности Польша и Чехия.

Путин давит на Трампа, чтобы иметь выигрышную позицию

По словам Грозева, Путин осознает, что США могут выдвинуть жесткий ультиматум, и уже сейчас оказывает давление на Трампа, чтобы тот исключил вопрос членства Украины в НАТО из своих политических переговоров. Однако эксперт отметил, что предыдущие заявления Трампа о готовности остановить войну в Украине не всегда соответствуют его действиям после выборов, когда он, вероятно, изменил свою позицию, осознав сложность договоренностей с Кремлем.

Публичные возражения Путина относительно вступления Украины в НАТО, по словам Грозева, являются частью стратегии, направленной на усиление переговорной позиции. В то же время российская элита усиливает давление на Путина, требуя уменьшения международной изоляции и восстановления экономической стабильности.

Прогноз Грозева о переговорах Украины и России

Грозев считает, что Кремль будет пытаться использовать любые переговоры для получения долгосрочных преимуществ, демонстрируя готовность к компромиссу. В то же время Россия, вероятно, не оставит своих геополитических амбиций в регионе, даже если пойдет на определенные уступки.

Напомним, недавно Владимир Зеленский объяснил свое мнение, как США могут помочь Украине закончить войну, а также рассказал кто из лидеров европейских стран помешал Украине вступить в НАТО в 2008 году.

А в статье BILD заявили, что в России уже разрабатывают сценарий окончания войны, как "победы СВО" и достижения целей.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк сказал, что НАТО совсем не готово к войне с Россией и дал совет.

владимир путин НАТО Украина Россия

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