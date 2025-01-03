Завершення війни в Україні — Путін хоче якнайшвидше завершити бойові дії і готує росіян до цього

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Внутрішній аналіз німецького уряду припускає, що Кремль може завершити війну цього року. У Росії вже працюють над сценарієм "переможного завершення СВО".

Про це повідомляє видання BILD.

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Як стало відомо BILD, "внутрішній аналіз" уряду Німеччини містить висновок, що Кремль може завершити війну цього року і вже надсилає відповідні сигнали як росіянам, так і міжнародній спільноті.

Видання зазначає, що однією з причин такого висновку є погіршення економічної ситуації в Росії. Відсоткові ставки та ціни на продукти харчування стрімко зростають, а рубль за останні п’ять місяців втратив понад 20% своєї вартості щодо євро. Робота військово-промислового комплексу у три зміни вже не може приховати кризу в інших галузях. Якщо у 2024 році економічне зростання склало трохи менше 4%, то у 2025 році прогнозується лише 1%.

Адміністрація президента РФ вже працює над сценарієм "переможного завершення СВО" та планує заходи з реінтеграції військових у мирне життя. Чиновники мають намір підтримувати солдатів матеріально та запобігти їхньому залученню до протестів чи криміналу.

Як вирішальний фактор сценарію швидкого завершення війни розглядається прагнення наступного президента США Дональда Трампа якомога швидше розпочати переговори з Москвою та Києвом після своєї інавгурації 20 січня.

Водночас німецьке МЗС скептично оцінює ймовірність реального завершення війни найближчим часом, вважаючи, що російський диктатор Володимир Путін досі не зацікавлений у сталому мирі й не відступає від вимог щодо анексії українських територій.

"Путін наразі не зацікавлений у серйозних мирних переговорах і сталому мирі. Росія не відступає від своїх максимальних вимог, таких як визнання анексії українських територій", — йдеться у повідомленні МЗС ФРН.

Раніше видання Sky News повідомило, що Кремль сподівається завершити переговори щодо України до 9 травня 2025 року, щоб влаштувати подвійне святкування. При цьому Російська Федерація будь-який результат цієї війни представить як перемогу.

Проте російський диктатор Володимир Путін сам заплутався у своїх заявах щодо війни проти України. Відповідаючи на запитання про можливе завершення бойових дій у 2025 році, він заявив, що прагне кінця, але, мовляв, це не в його силах.