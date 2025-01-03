Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Внутренний анализ немецкого правительства предполагает, что Кремль может завершить войну в этом году. В России уже работают над сценарием "победного завершения СВО".

Об этом сообщает издание BILD.

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Почему Путин хочет завершить войну

Как стало известно BILD, "внутренний анализ" правительства Германии содержит вывод, что Кремль может завершить войну в этом году и уже посылает соответствующие сигналы как россиянам, так и международному сообществу.

Издание отмечает, что одной из причин такого вывода является ухудшение экономической ситуации в России. Процентные ставки и цены на продукты питания стремительно растут, а рубль за последние пять месяцев потерял более 20% своей стоимости относительно евро. Работа военно-промышленного комплекса в три смены уже не может скрыть кризис в других отраслях. Если в 2024 году экономический рост составил чуть менее 4%, то в 2025 году прогнозируется лишь 1%.

Администрация президента РФ уже работает над сценарием "победного завершения СВО" и планирует мероприятия по реинтеграции военных в мирную жизнь. Чиновники намерены поддерживать солдат материально и предотвратить их привлечение к протестам или криминалу.

Как решающий фактор сценария быстрого завершения войны рассматривается стремление следующего президента США Дональда Трампа как можно скорее начать переговоры с Москвой и Киевом после своей инаугурации 20 января.

В то же время немецкий МИД скептически оценивает вероятность реального завершения войны в ближайшее время, считая, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не заинтересован в устойчивом мире и не отступает от требований по аннексии украинских территорий.

"Путин пока не заинтересован в серьезных мирных переговорах и устойчивом мире. Россия не отступает от своих максимальных требований, таких как признание аннексии украинских территорий", — говорится в сообщении МИД ФРГ.

Ранее издание Sky News сообщило, что Кремль надеется завершить переговоры по Украине до 9 мая 2025 года, чтобы устроить двойное празднование. При этом Российская Федерация любой исход этой войны представит как победу.

Однако российский диктатор Владимир Путин сам запутался в своих заявлениях относительно войны против Украины. Отвечая на вопрос о возможном завершении боевых действий в 2025 году, он заявил, что хочет конца, но, мол, это не в его силах.