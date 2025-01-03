Окончание войны в Украине — Путин хочет как можно быстрее завершить боевые действия и готовит россиян к этому

Путин может скоро закончить войну и готовит россиян, — BILD
Внутренний анализ немецкого правительства предполагает, что Кремль может завершить войну в этом году. В России уже работают над сценарием "победного завершения СВО".
Об этом сообщает издание BILD.
Почему Путин хочет завершить войну
Как стало известно BILD, "внутренний анализ" правительства Германии содержит вывод, что Кремль может завершить войну в этом году и уже посылает соответствующие сигналы как россиянам, так и международному сообществу.
Издание отмечает, что одной из причин такого вывода является ухудшение экономической ситуации в России. Процентные ставки и цены на продукты питания стремительно растут, а рубль за последние пять месяцев потерял более 20% своей стоимости относительно евро. Работа военно-промышленного комплекса в три смены уже не может скрыть кризис в других отраслях. Если в 2024 году экономический рост составил чуть менее 4%, то в 2025 году прогнозируется лишь 1%.
Администрация президента РФ уже работает над сценарием "победного завершения СВО" и планирует мероприятия по реинтеграции военных в мирную жизнь. Чиновники намерены поддерживать солдат материально и предотвратить их привлечение к протестам или криминалу.
Как решающий фактор сценария быстрого завершения войны рассматривается стремление следующего президента США Дональда Трампа как можно скорее начать переговоры с Москвой и Киевом после своей инаугурации 20 января.
В то же время немецкий МИД скептически оценивает вероятность реального завершения войны в ближайшее время, считая, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не заинтересован в устойчивом мире и не отступает от требований по аннексии украинских территорий.
"Путин пока не заинтересован в серьезных мирных переговорах и устойчивом мире. Россия не отступает от своих максимальных требований, таких как признание аннексии украинских территорий", — говорится в сообщении МИД ФРГ.
Ранее издание Sky News сообщило, что Кремль надеется завершить переговоры по Украине до 9 мая 2025 года, чтобы устроить двойное празднование. При этом Российская Федерация любой исход этой войны представит как победу.
Однако российский диктатор Владимир Путин сам запутался в своих заявлениях относительно войны против Украины. Отвечая на вопрос о возможном завершении боевых действий в 2025 году, он заявил, что хочет конца, но, мол, это не в его силах.
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