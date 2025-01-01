Путін спробує завершити війну до 9 травня — Sky News

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремль сподіватиметься завершити переговори щодо України до 9 травня 2025 року, щоб влаштувати подвійне святкування. При цьому Російська Федерація будь-який результат цієї війни представить як перемогу.

Про це пише видання Sky News у середу, 1 січня.

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Мета російської влади — влаштувати подвійне святкування, відзначивши в один день перемогу над нацистською Німеччиною та "перемогу" над Україною. При цьому будь-який результат цієї війни Росія представить як перемогу.

Кореспондент видання, який працює в РФ, дізнався з власних джерел, що агресивну війну Росії проти України просто заморозять у випадку припинення вогню. Таким чином, переговори здаються неминучими.

При цьому навіть у випадку закінчення війни проблеми в російського диктатора Путіна не зникнуть. Йому доведеться боротися з економічними проблемами, зокрема з інфляцією, яка зростає, курсом рубля, який падає, і слабкою продуктивністю.

Раніше ми писали, що Кремль оприлюднив список західних лідерів, яких російський диктатор Володимир Путін привітав з Новим роком.

Нагадаємо, нещодавно Politico повідомило, що Путін потрапив до рейтингу найбільших невдах 2024 року. Автори списку посміялись з його ідеї "захопити Україну за три дні".