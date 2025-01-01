Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремль надеется завершить переговоры по Украине до 9 мая 2025 года, чтобы устроить двойное празднование. При этом Российская Федерация хоть какой итог данной войны представит как победу.

Об этом пишет издание Sky News в среду, 1 января.

Читайте также:

Кремль хочет завершения войны

Цель российских властей — устроить событийное празднование, отметив в один день победу над нацистской Германией и "победу" над Украиной. При этом любой результат этой войны Россия представит как победу.

Корреспондент издания, работающий в РФ, узнал из собственных источников, что агрессивную войну России против Украины просто заморозят в случае прекращения огня. Таким образом переговоры кажутся неизбежными.

При этом даже в случае окончания войны проблемы у российского диктатора Путина не исчезнут. Ему придется бороться с экономическими проблемами, в том числе с растущей инфляцией, курсом падающего рубля и слабой производительностью.

Ранее мы писали, что Кремль обнародовал список западных лидеров, которых российский диктатор Владимир Путин поздравил с Новым годом.

Напомним, недавно Politico сообщило, что Путин попал в рейтинг самых больших неудачников 2024 года. Авторы списка посмеялись над его идеей "захватить Украину за три дня".