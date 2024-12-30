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В ISW розкрили нову стратегію Путіна щодо України

30 грудня 2025 08:23
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Стратегія протидії екстремізму від Путіна — ISW проаналізував задум диктатора
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російський диктатор Володимир Путін затвердив оновлену "Стратегію протидії екстремізму", у якій Україна вперше названа головним джерелом загроз. Документ відображає продовження політики "денацифікації", проголошеної Кремлем у 2022 році для виправдання вторгнення в Україну.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін підписав нову "Стратегію протидії екстремізму" 28 грудня, яка вперше містить згадки про "русофобію". Цей термін у документі визначено як "вороже ставлення" та "дискримінаційні дії" щодо російських громадян, мови й культури з боку недружніх держав. У стратегії 2024 року Україна названа головним джерелом екстремізму, а також звинувачена у поширенні неонацистських ідей. У документі йдеться, що Росія повинна "ліквідувати" ці загрози.

Аналітики ISW наголошують, що ця стратегія є продовженням пропагандистського обґрунтування вторгнення, коли Кремль намагався легітимізувати свої дії через заяви про "денацифікацію" України. Згадки про "русофобію" та "дискримінацію" також відповідають риториці російського МЗС, яке звинувачує українську владу у порушенні прав росіян, називаючи це однією з причин війни.

Стратегія містить елементи, які мають заспокоїти ультранаціоналістичну спільноту Росії. Документ закликає до посилення міграційної політики, включаючи боротьбу з "пропагандистськими заходами" у місцях проживання мігрантів. Також передбачається коригування освітніх програм у регіонах Південного Кавказу та Центральної Азії для запобігання поширенню "русофобії".

ISW зазначає, що Кремль намагається знайти баланс між задоволенням вимог свого ультранаціоналістичного електорату та потребою в робочій силі мігрантів для підтримки економіки й армії. Цей документ також використовується для виправдання політики Кремля, зокрема у вимогах до зміни влади в Україні.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє виключати організації зі списку заборонених терористичних угруповань. Також очільник Кремля вкотре заплутався у своїх заявах щодо війни проти України. Відповідаючи на запитання про можливе завершення бойових дій у 2025 році, він заявив, що прагне кінця, але, мовляв, це не в його силах.

володимир путін Україна пропаганда ISW війна в Україні Росія

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