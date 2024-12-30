Стратегия противодействия экстремизму от Путина — ISW проанализировал замысел диктатора

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную "Стратегию противодействия экстремизму", в которой Украина впервые названа главным источником угроз. Документ отражает продолжение политики "денацификации", провозглашенной Кремлем в 2022 году для оправдания вторжения в Украину.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Путин подписал новую "Стратегию противодействия экстремизму" 28 декабря, которая впервые содержит упоминания о "русофобии". Этот термин в документе определяется как "враждебное отношение" и "дискриминационные действия" в отношении российских граждан, языка и культуры со стороны недружественных государств. В стратегии 2024 года Украина названа главным источником экстремизма, а также обвиняется в распространении неонацистских идей. В документе говорится, что Россия должна "ликвидировать" эти угрозы.

Аналитики ISW подчеркивают, что эта стратегия является продолжением пропагандистского обоснования вторжения, когда Кремль пытался легитимизировать свои действия через заявления о "денацификации" Украины. Упоминания о "русофобии" и "дискриминации" также соответствуют риторике российского МИДа, который обвиняет украинские власти в нарушении прав россиян, называя это одной из причин войны.

Стратегия включает элементы, которые призваны успокоить ультранационалистическое сообщество России. Документ призывает к усилению миграционной политики, включая борьбу с "пропагандистскими мероприятиями" в местах проживания мигрантов. Также предлагается скорректировать образовательные программы в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии, чтобы предотвратить распространение "русофобии".

ISW отмечает, что Кремль пытается найти баланс между удовлетворением требований своего ультранационалистического электората и потребностью в рабочей силе мигрантов для поддержки экономики и армии. Этот документ также используется для оправдания политики Кремля, в частности в требованиях смены власти в Украине.

Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключать организации из списка запрещенных террористических группировок. Также глава Кремля в очередной раз запутался в своих заявлениях о войне против Украины. Отвечая на вопрос о возможном завершении боевых действий в 2025 году, он заявил, что стремится к концу, но, мол, это не в его силах.