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Путін виключає Талібан зі списку терористичних організацій, – ISW

29 грудня 2024 08:26
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Росія прагне виключити Талібан та ХТШ зі списку терористичних організацій, — звіт ISW
Бойовики "Талібану". Фото: Bernat Armangue/AP
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє виключати організації зі списку заборонених терористичних угруповань.  Такий крок може стати частиною плану зі зближення Москви з Талібаном та іншими структурами, зокрема Хаят Тахрір аль-Шам (HTS).

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Дослідники ISW у своєму звіті вказують, що Талібан нібито демонструє готовність до миру в Афганістані, а це відкриває Росії нові можливості для торгівлі.

Крім того, російська влада прагне розвивати відносини з очолюваним HTS тимчасовим урядом у Сирії для забезпечення безперервної роботи своїх військових баз у цьому регіоні.

Експерти зазначають, що Москва готує правові механізми для виключення Талібану зі списку терористичних організацій, а новий закон є ключовим кроком у цьому процесі.

Раніше МЗС і Мін'юст РФ доповіли диктатору Володимиру Путіну про можливість виключення Талібану зі списку заборонених організацій, а міністр закордонних справ Сергій Лавров зазначив, що Талібан є "реальною силою" в Афганістані.

Також ми писали, що в районі Данді-Патан афганської провінції Пактія відбулися запеклі бої між талібами та пакистанськими прикордонними військами.

володимир путін терористи Афганістан Талібан Росія

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