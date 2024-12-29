Россия стремится исключить Талибан и ХТШ из списка террористических организаций, — отчет ISW

Путин исключает Талибан из террористического списка, — ISW
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключать организации из списка запрещенных террористических группировок. Такой шаг может стать частью плана по сближению Москвы с Талибаном и другими структурами, в частности Хаят Тахрир аль-Шам (HTS).
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Россия исключает "Талибан" из списка террористических организаций
Исследователи ISW в своем отчете указывают, что Талибан якобы демонстрирует готовность к миру в Афганистане, что открывает России новые возможности для торговли.
Кроме того, российские власти стремятся развивать отношения с возглавляемым HTS временным правительством в Сирии для обеспечения непрерывной работы своих военных баз в этом регионе.
Эксперты отмечают, что Москва готовит правовые механизмы для исключения Талибана из списка террористических организаций, а новый закон является ключевым шагом в этом процессе.
Ранее МИД и Минюст РФ доложили диктатору Владимиру Путину о возможности исключения Талибана из списка запрещенных организаций, а министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Талибан является "реальной силой" в Афганистане.
Также мы писали, что в районе Данди-Патан афганской провинции Пактия произошли жесткие бои между талибами и пакистанскими пограничными войсками.
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