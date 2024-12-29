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Путин исключает Талибан из террористического списка, — ISW

29 декабря 2024 08:26
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Россия стремится исключить Талибан и ХТШ из списка террористических организаций, — отчет ISW
Боевики "Талибана". Фото: Bernat Armangue/AP
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключать организации из списка запрещенных террористических группировок. Такой шаг может стать частью плана по сближению Москвы с Талибаном и другими структурами, в частности Хаят Тахрир аль-Шам (HTS).

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Исследователи ISW в своем отчете указывают, что Талибан якобы демонстрирует готовность к миру в Афганистане, что открывает России новые возможности для торговли.

Кроме того, российские власти стремятся развивать отношения с возглавляемым HTS временным правительством в Сирии для обеспечения непрерывной работы своих военных баз в этом регионе.

Эксперты отмечают, что Москва готовит правовые механизмы для исключения Талибана из списка террористических организаций, а новый закон является ключевым шагом в этом процессе.

Ранее МИД и Минюст РФ доложили диктатору Владимиру Путину о возможности исключения Талибана из списка запрещенных организаций, а министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Талибан является "реальной силой" в Афганистане.

Также мы писали, что в районе Данди-Патан афганской провинции Пактия произошли жесткие бои между талибами и пакистанскими пограничными войсками.

владимир путин террористы Афганистан Талибан Россия

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