Таліби почали бойові дії проти пакистанців у Пактії — що відомо

Війська талібан їдуть у колоні. Фото: скриншот

Пізно ввечері 26 грудня в районі Данді-Патан афганської провінції Пактія відбулися запеклі бої між талібами та пакистанськими прикордонними військами. Як повідомляють місцеві джерела, перестрілка почалася близько 1 години ночі за місцевим часом і тривала кілька годин. Обидві сторони вели інтенсивний вогонь.

Про це повідомляє AMU.TV.

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За словами очевидців, деякі ракети, випущені пакистанськими військовими, влучили в будинки мирних жителів. Однак поки що немає детальної інформації про постраждалих або руйнування. Представники талібану поки не прокоментували цей інцидент.

Ця сутичка сталася через три дні після авіаударів пакистанської авіації по району Бармаль у сусідній провінції Пактіка. За заявами талібану, ці удари були спрямовані проти вазиристанських біженців і призвели до загибелі 46 осіб, серед яких переважно були лише жінки та діти.

Кордон між Пакистаном і Афганістаном залишається зоною постійної напруженості. У травні цього року в районі Зазі Ар’юб у провінції Пактія вже відбувалися значні зіткнення.

Після цього громадські лідери з обох сторін провели переговори, щоб запобігти подальшій ескалації. Попри ці зусилля, конфлікти на кордоні тривають.

Нагадаємо, що тим часом ситуація між Ізраїлем та ХАМАС загострилась. Так Ізраїль атакував у Ємені стратегічні об'єкти, а також знищив терористичне угруповання в Нусейраті.